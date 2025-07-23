Негода в Україні знеструмила населені пункти у семи областях: де немає світла

Через негоду в Україні повністю або частково знеструмлено 122 населених пункти в семи областях.

Про це повідомили в Укренерго.

– Через несприятливі погодні умови (гроза, сильні пориви вітру) на ранок повністю або частково були знеструмлені 122 населені пункти в семи областях. Бригади обленерго вже виконують аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях, – йдеться у повідомленні.

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Негода в Україні: де немає світла

Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович заявив, що станом на ранок 23 липня електроенергії немає у 36 населених пунктах.

– Через сильну негоду на Кіровоградщині спрацювала автоматична система захисту ЛЕП. Без світла залишилось 36 населених пунктів у 9 територіальних громадах. Відновленням електропостачання займаються 10 бригад місцевих РЕМ ПрАТ Кіровоградобленерго, – йдеться у повідомленні.

Через негоду в Україні без світла також залишилися вісім населених пунктів у Полтавській області – загалом знеструмлено 1 297 абонентів.

Бригади фахівців вже працюють над усуненням проблеми, про це повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

– Через пориви вітру та грозу сталося відключення електроенергії у 8 населених пунктах Полтавської, Диканської та Глобинської громад. За інформацією АТ Полтаваобленерго, без світла залишилися 1 297 абонентів, – написав Когут.

Уночі 23 липня негода вирувала і в Київській області. Виявлено часткове пошкодження ліній електропередач в Іванкові, Таращі, Яготині, Вишгороді, Броварах, Білій Церкві.

Станом на ранок енергетики відновили електропостачання для понад 27 тис. родин. Наразі без світла залишаються ще понад 4 тис. абонентів, поінфомував очільник Київської ОВА Микола Калашник.

– Фахівці працюють безперервно для оперативного ремонту знеструмлених ліній. Будьте обережні, дотримуйтесь правил безпеки та тримайтесь подалі від ліній електропередачі у разі їх обриву, – додав він.

Нагадаємо, що вдень 22 липня негода накрила Київ. Потужний вітер повалив десяток дерев, а також будівельний кран на вулиці Глибочицькій.

Через негоду постраждали люди: медики ушпиталили п’ятьох осіб, зокрема 13-річну дівчину.

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