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Валентина Летяк, редакторка стрічки
3 хв.

Потрібні чіткі кроки для незалежності НАБУ і САП: заява після зустрічі в ОП

НАБУ папка
Фото: УНІАН

Ухвалені законодавчі зміни суттєво обмежують незалежність НАБУ і САП, позбавивши гарантій, які дозволяли ефективно реалізовувати завдання у протидії топкорупції.

Про це йдеться у спільній заяві Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) за підсумками зустрічі в Офісі президента.

Реакція НАБУ та САП на зустріч в ОП

– Для відновлення повноцінної та незалежної роботи необхідні чіткі й однозначні кроки на рівні закону, які повернуть скасовані парламентом гарантії, – кажуть керівники антикорупційних органів.

Зараз дивляться

І зауважують, що верховенство права і дотримання закону залишаються незмінними цінностями для НАБУ і САП.

– Очікуємо такого ж підходу й від інших органів правопорядку. Ми щиро дякуємо громадянам України за принципову позицію, активну підтримку та небайдужість. Саме завдяки активній громадянській участі антикорупційна реформа стала можливою, – наголошується в заяві.

Вони також закликали міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією.

22 липня після ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, яким обмежуються повноваження НАБУ та САП, у президента Володимира Зеленського відбулася нарада керівників СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, МВС і Офісу генпрокурора, під час якої домовилися про створення спільного плану для зміцнення України усіма правоохоронними органами, який має бути готовий через два тижні.

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Верховна Рада

Джерело: НАБУ

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