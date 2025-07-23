Спецпризначенці відбили штурм окупантів на передовій: у ГУР показали відео бою

Українські розвідники показали, як спецпризначенці підрозділу Шаманбат розбили групу ворожих штурмовиків.

Відео відбиття штурму бійцями Шаманбату

На оприлюднених кадрах помітно, як спецпризначенці підрозділу Шаманбат Головного управління розвідки Міноборони України вступили в динамічний стрілецький бій із ворожою штурмовою групою на передовій.

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Після цього українські бійці зачистили позиції окупантів.

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Джерело : ГУР

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