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Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

Спецпризначенці відбили штурм окупантів на передовій: у ГУР показали відео бою

танк, військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські розвідники показали, як спецпризначенці підрозділу Шаманбат розбили групу ворожих штурмовиків.

Відео відбиття штурму бійцями Шаманбату

На оприлюднених кадрах помітно, як спецпризначенці підрозділу Шаманбат Головного управління розвідки Міноборони України вступили в динамічний стрілецький бій із ворожою штурмовою групою на передовій.

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Після цього українські бійці зачистили позиції окупантів.

Трьох загарбників, зазначають у ГУР, вдалося ліквідувати.

Ще чотирьох росіян взяли в полон, завдяки чому вдасться поповнити обмінний фонд.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 246-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: ГУР

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