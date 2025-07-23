Втрати ворога на 23 липня: ліквідовано ще 970 окупантів та 42 артсистеми

Втрати ворога на 23 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 970 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 246-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 045 220 вбитими і пораненими.

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Втрати РФ на 23 липня 2025

особового складу – близько 1 045 220 (+970) осіб;

танків – 11 041 (+3);

бойових броньованих машин – 23 037 (+2);

артилерійських систем – 30 722 (+42);

РСЗВ – 1 446 (+1);

засобів ППО – 1 199;

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47 552 (+115);

крилатих ракет – 3 533;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 56 041 (+88);

спеціальної техніки – 3 935.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 246-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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