Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 23 липня: ліквідовано ще 970 окупантів та 42 артсистеми
Втрати ворога на 23 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 970 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 246-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 045 220 вбитими і пораненими.
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Втрати РФ на 23 липня 2025
- особового складу – близько 1 045 220 (+970) осіб;
- танків – 11 041 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 037 (+2);
- артилерійських систем – 30 722 (+42);
- РСЗВ – 1 446 (+1);
- засобів ППО – 1 199;
- літаків – 421;
- гелікоптерів – 340;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47 552 (+115);
- крилатих ракет – 3 533;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 56 041 (+88);
- спеціальної техніки – 3 935.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 246-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожКарта бойових дій на 23 липня 2025 – ситуація на фронті
Джерело: Генштаб ЗСУ
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