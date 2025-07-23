Зеленський про загибель Максима Казбана: Сильний був воїн, відданий Україні
Президент Володимир Зеленський розповів, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів йому про обставини загибелі командира Об’єднаної штурмової бригади Нацполіції Лють полковника Максима Казбана.
Реакція Зеленського на загибель Максима Казбана
– Важка втрата. Сильний був воїн, відданий Україні та захисту нашої держави, – наголосив глава держави.
За його словами, Казбан воював з 2014 року у складі ДШВ, підрозділу спецпризначення Служби безпеки України, а в 2024-му очолив бригаду Лють.
– Неодноразово було за що дякувати бригаді під керівництвом полковника Казбана, – додав Зеленський.
Командир Об’єднаної штурмової бригади Нацполіції Лють полковник Максим Казбан, який має багато державних нагород, загинув 22 липня у ДТП в Донецькій області.
Наразі нічого не відомо про обставини дорожньо-транспортної пригоди.