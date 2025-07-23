1,2 тис. людей візьмуть участь у гуманітарному обміні: Умєров після зустрічі у Стамбулі

У межах гуманітарного обміну між Україною та Росією, який став результатом домовленостей третього раунду переговорів у Стамбулі, планується повернення понад 1,2 тис. людей.

Про це повідомив секретар РНБО та керівник української переговорної групи Рустем Умєров на пресконференції після завершення переговорів.

Гуманітарний обмін: додому повернуться 1,2 тис. осіб

Як зазначив Умєров, російська сторона погодилася повернути частину утримуваних людей, які перебувають у полоні понад три роки. Мова йде про тяжкопоранених і молодих військовополонених.

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– В обміні візьмуть участь понад 1 200 осіб, – зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, третій раунд переговорів між Україною та Росією відбувся сьогодні, 23 липня, у Стамбулі.

Напередодні президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про формування української делегації, очолюваної секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

Переговорний процес тривав близько години. Під час нього сторони погодилися продовжити обмін військовополоненими та цивільними особами.

Окрема увага була приділена питанню повернення молодих, поранених і тяжкохворих військових.

Також обговорювалася можливість здійснення санітарного обміну для осіб у критичному стані.

23 липня також відбувся черговий, дев’ятий етап обміну полоненими. Воїни, що повернулися додому, захищали Україну на різних напрямках фронту.

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