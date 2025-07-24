Палили об’єкти Придніпровської залізниці: судитимуть жінку та двох дітей

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жінки та двох неповнолітніх мешканців Павлограда за вчинення диверсії на залізниці.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

Диверсійна схема на Дніпропетровщині: що відомо

Обвинувачені через месенджер Telegram отримували завдання від невстановленої особи за грошову винагороду спалити релейні шафи Укрзалізниці.

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Прибувши до залізничної станції в Павлоградському районі, фігуранти облили горючою сумішшю та підпалили релейні шафи.

Свої злочинні дії вони зафіксували на камеру мобільного телефона, щоб відзвітувати куратору про виконання замовлення.

У такий спосіб диверсанти встигли пошкодити два об’єкти Придніпровської залізниці.

Наразі всі троє обвинувачених перебувають під вартою без права внесення застави.

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