Посли G7 схвалили обіцянку Зеленського щодо незалежності НАБУ і САП – Матернова

Посли країн Великої сімки схвально поставилися до обіцянки президента Володимира Зеленського щодо повернення незалежності антикорупційним інституціям та запропонували свою допомогу.

Про це заявила представниця ЄС в Україні Катаріна Матернова у Facebook.

G7 підтримує перезавантаження антикорупційних органів в Україні

Глава делегації ЄС у Києві зробила заяву після завершення координаційної зустрічі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

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— Ми обговорили теперішні події та схвалили вчорашнє оголошення Володимира Зеленського щодо перезавантаження антикорупційних інституцій. Ми запропонували наші консультації та допомогу, – сказала Матернова.

Раніше президент України Володимир Зеленський 23 липня прокоментував обурення громадськості та міжнародних партнерів через дії проти антикорупційних інституцій, пообіцяв внести свій законопроєкт для гарантування їхньої незалежності.

У Єврокомісії 23 липня заявили, що дуже стурбовані ухваленням закону, що узалежнює НАБУ і САП від генпрокурора, та на найвищому рівні попросили Київ про пояснення.

У Європарламенті вважають, що Київ поставив під загрозу подальшу допомогу Україні і її вступ в ЄС.

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