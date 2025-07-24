Протести через закон про позбавлення незалежності НАБУ і САП тривають уже третій день

У різних містах України третій день поспіль відбувалися протести проти ухваленого Верховною Радою та підписаного президентом Володимиром Зеленським закону №12414, який позбавляє незалежності НАБУ і САП.

Протести по Україні проти закону №12414 щодо НАБУ і САП

Як повідомляють українські журналісти, мітинги тривали у Києві, Харкові, Тернополі, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Полтаві, Луцьку, Вінниці та інших містах сьогодні, 24 липня.

Зокрема, акція протесту відбулася біля театру імені Франка у Києві за участь кількох тисяч людей. Люди розгорнули синьо-жовтий прапор України та скандували різні гасла, серед яких – Руки геть від НАБУ.

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Мітинги у Харкові на майдані Свободи зібрали понад 300 людей.

Акція протесту біля памʼятника Шевченкові у Львові об’єднала громадян, які вигукували: НАБУ і САП – не для ваших лап, Змінимося або помремо.

Близько 50 людей вийшло на мітинги у Запоріжжі. У Дніпрі також зібралися люди, щоб висловитися проти закону №12414. У Полтаві ж акція протесту тривала біля театру Гоголя.

Крім цього, мітингувальники вийшли у Тернополі, центрі Луцька та Вінниці з вимогою, щоб повернути незалежність НАБУ і САП.

Джерело : Суспільне

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