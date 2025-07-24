США передадуть Україні засоби ППО та обладнання на $180 млн

Сполучені Штати Америки передадуть Україні засоби протиповітряної оборони та пов’язане обладнання на $180 млн.

ППО для України від США – що увійде

Агентство з оборонного співробітництва та безпеки США, яке входить до структури Державного департаменту, повідомляє, що до переліку ввійшли модифікації та технічне обслуговування, запчастини, витратні матеріали, підтримка ремонту, навчання персоналу і навчальне обладнання.

Там зазначають, що уряд України звернувся з проханням про закупівлю обладнання та послуг для навчання, технічного обслуговування та модернізації наявних систем ППО американського походження.

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В агенції стверджують, що угода з Україною сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики й національної безпеки США шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.

Крім цього, угода допоможе ЗСУ ефективніше реагувати на поточні й майбутні загрози завдяки більш потужному потенціалу ППО.

Як стверджується, головними підрядниками стануть американські компанії Sierra Nevada Corporation та V2X, а також українські Radionix і Systems Electronic Export.

Водночас не зазначено, хто саме оплачуватиме або компенсуватиме витрати за угодою.

– Будь-яка компенсаційна угода буде визначена під час переговорів між покупцем та підрядником, – зазначили в агентстві.

У повідомленні йдеться, що військова допомога Україні не вплине на обороноздатність США.

Нещодавно стало відомо, що США схвалили продаж Україні комплексів ППО Hawk у модифікації Phase III.

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