Стармер запропонував залучити експертів: Зеленський про закон щодо НАБУ і САП

У четвер, 24 липня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Лідери обговорили зустріч із російською стороною в Стамбулі, а також підготовку нового законопроєкту щодо НАБУ і САП.

Деталі розмови Зеленського із Стармером

Президент подякував Кіру Стармеру за лідерство Британії у форматі Рамштайн і за нові санкції проти Росії.

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Зеленський наголосив, що “Москва має відчувати ціну своєї агресії саме так, як вона на це заслуговує”, робота в цьому напрямку триватиме.

– Поінформував про вчорашню зустріч із російською стороною в Стамбулі, на якій вдалося домовитися про наступний обмін полоненими. Українська делегація вкотре наголосила, що має бути припинення вогню, та запропонувала провести зустріч на рівні лідерів до кінця серпня. Обговорили дипломатичну роботу з партнерами у Європі та США для посилення безпеки, – зазначив президент.

Також Зеленський розповів Стармеру про підготовку законопроєкту щодо НАБУ і САП, який “посилить систему правопорядку та гарантує незалежність і дієвість антикорупційної інфраструктури”.

Кір запропонував українському лідеру залучити експертів, які можуть бути корисними для довгострокової співпраці.

– Домовилися бути в контакті щодо цього питання. Ми однаково сприймаємо необхідність захищати цінності нормального життя, протидіяти будь-яким російським впливам і втручанням і робити все, щоб наша Європа стала сильнішою, – додав глава держави.

Напередодні Зеленський заявив, що запропонує Верховній Раді законопроєкт, який “забезпечить силу системі правопорядку”. За словами президента, не буде ніякого російського впливу чи втручання в діяльність правоохоронних органів.

Джерело: Володимир Зеленський

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