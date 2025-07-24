Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 24 липня: ліквідовано ще 1050 окупантів та 24 артсистеми
Втрати ворога на 24 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1050 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 247-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 046 270 вбитими і пораненими.
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Втрати ворога на 24 липня 2025 року
- особового складу – близько 1 046 270 (+1050) осіб;
- танків – 11 046 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 047 (+10);
- артилерійських систем – 30 746 (+24);
- РСЗВ – 1 446;
- засобів ППО – 1 199;
- літаків – 421;
- гелікоптерів – 340;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47 638 (+86);
- крилатих ракет – 3 533;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 56 137 (+96);
- спеціальної техніки – 3 935.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 247-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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