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Втрати ворога на 24 липня: ліквідовано ще 1050 окупантів та 24 артсистеми

російські танки
Фото: Getty Images

Втрати ворога на 24 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1050 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 247-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 046 270 вбитими і пораненими.

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Втрати ворога на 24 липня 2025 року

  • особового складу – близько 1 046 270 (+1050) осіб;
  • танків – 11 046 (+5);
  • бойових броньованих машин – 23 047 (+10);
  • артилерійських систем – 30 746 (+24);
  • РСЗВ – 1 446;
  • засобів ППО – 1 199;
  • літаків – 421;
  • гелікоптерів – 340;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47 638 (+86);
  • крилатих ракет – 3 533;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56 137 (+96);
  • спеціальної техніки – 3 935.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 247-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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