Втрати ворога на 24 липня: ліквідовано ще 1050 окупантів та 24 артсистеми

Втрати ворога на 24 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1050 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 247-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 046 270 вбитими і пораненими.

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Втрати ворога на 24 липня 2025 року

особового складу – близько 1 046 270 (+1050) осіб;

танків – 11 046 (+5);

бойових броньованих машин – 23 047 (+10);

артилерійських систем – 30 746 (+24);

РСЗВ – 1 446;

засобів ППО – 1 199;

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47 638 (+86);

крилатих ракет – 3 533;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 56 137 (+96);

спеціальної техніки – 3 935.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 247-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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