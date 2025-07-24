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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Законопроєкт №13533, поданий Зеленським, відновлює повноваження і незалежність – НАБУ і САП

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Фото: НАБУ

Законопроєкт №13533, поданий президентом Володимиром Зеленським як невідкладний, відновлює процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ та САП.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Заява НАБУ про законопроєкт №13533

– НАБУ і САП взяли участь у підготовці тексту та закликають Верховну Раду України якнайшвидше ухвалити ініціативу президента за основу і в цілому, – йдеться у повідомленні.

Там стверджують, що це дасть можливість запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ і САП.

Зараз дивляться

Нещодавно президент Володимир Зеленський погодив текст законопроєкту №13533.

За його словами, документ гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи від будь-якого російського впливу чи втручання.

Глава держави стверджує, що зараз головне – це реальні інструменти без російських зв’язків, а також незалежність НАБУ та САП.

Крім цього, Зеленський запропонував Німеччині долучитися до експертизи цього законопроєкту, а канцлер ФРН Фрідріх Мерц запевнив його у готовності допомогти.

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