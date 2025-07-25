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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Думаю, за законопроєкт №13533 проголосують депутати – Зеленський

Володимир Зеленський 
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Верховна Рада схвалить зареєстрований ним законопроєкт №13533.

Про це повідомив сам глава держави.

Зеленський – про законопроєкт №13533

– Законопроект №13533 зареєстрований. Я думаю, що за нього проголосують. Я хочу, щоб це відбулося, – наголосив президент.

Також Зеленський розповів про розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Лондон запевнив у незмінності підтримки України, попри будь-які внутрішні процеси.

Зараз дивляться

– Я говорив зі Стармером, прем’єр-міністром Британії. І він сказав, що якщо тобі потрібно, ми всі будемо підтримувати; точно ми розуміємо, що у вас є там питання – вони внутрішні. Точно не знизиться допомога. Всі все розуміють, –  додав Зеленський.

Що означає законопроєкт №13533

Законопроєкт №13533 є кроком до відновлення незалежності антикорупційної інфраструктури.

Він скасовує обмеження, запроваджені законом №4555-ІХ, зокрема щодо САП, та декларує намір захистити органи від зовнішнього впливу.

Однак є ризики втрати автономії НАБУ і САП через перевірки та поліграфи, кадрові гарантії залишаються неврегульованими. Детальніше про це – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

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