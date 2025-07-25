Події ночі 25 липня: вибухи у Шостці, збій у роботі Starlink та новий склад Ставки

У ніч на 25 липня в Україні лунали вибухи в Кременчуці та Шостці.

Супутникова система Starlink зазнала масштабного збою, а США оголосили про новий пакет допомоги у який увійшли засоби протиповітряної оборони на $180 млн.

Тим часом президент Зеленський затвердив новий склад Ставки Головнокомандувача.

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Про головні події ночі 25 липня – читайте у добірці на Фактах ICTV.

Вибухи у Кременчуці

Увечері четверга, 24 липня, у Кременчуці Полтавської області пролунали потужні вибухи.

Російські війська здійснили спробу атакувати місто ударними дронами.

Інформацію про нічні вибухи у Кременчуці повідомили місцеві журналісти, які перебували безпосередньо в місті.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ зафіксували наближення ворожих безпілотників у напрямку Кременчука.

Вибухи у Шостці

Також пізно ввечері 24 липня вибухи лунали в Шостці Сумської області.

Повітряні сили ЗСУ раніше попереджали про загрозу балістичної атаки.

Перед цим Повітряні сили інформували про загрозу балістики та пуски керованих авіабомб по території Сумщини.

Збій у роботі Starlink

Увечері в четвер, 24 липня, у роботі супутникових терміналів Starlink від компанії SpaceX стався глобальний збій.

– Зараз у роботі Starlink спостерігається збій. Наша команда займається цим, – повідомили на офіційному сайті компанії.

Американський мільярдер Ілон Маск запевнив, що найближчим часом послугу буде відновлено.

За словами Маска, компанія SpaceX працює над усуненням першопричини, аби в майбутньому уникнути подібних ситуацій.

Аналітики проєкту DeepState, посилаючись на українських військових, повідомили, що їхні термінали Starlink припинили роботу.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що проблеми зі Starlink зафіксовані не лише в Україні, а й у низці інших країн.

За його словами, термінали Starlink не працюють і в російських окупаційних військ, які також використовують це обладнання.

Збій у роботі Starlink тривав 2,5 години. Після чого роботу мережі було відновлено.

США передадуть Україні ППО

США нададуть Україні засоби протиповітряної оборони та супутнє обладнання на суму $180 млн.

За інформацією Агентства з оборонного співробітництва та безпеки США, що входить до складу Держдепартаменту, до пакета допомоги входять модернізація та технічне обслуговування, запчастини, витратні матеріали, ремонтна підтримка, підготовка персоналу та навчальне обладнання.

Зазначається, що український уряд звернувся з офіційним запитом на постачання обладнання та послуг для навчання, обслуговування і модернізації наявних систем ППО американського виробництва.

В агентстві наголошують, що ця угода сприятиме реалізації зовнішньополітичних і безпекових цілей США, посилюючи обороноздатність союзника, який відіграє важливу роль у забезпеченні політичної стабільності та економічного розвитку Європи.

Окрім цього, підтримка дозволить Збройним силам України ефективніше реагувати на наявні та потенційні загрози, зміцнивши можливості протиповітряної оборони.

Передбачається, що головними виконавцями контракту стануть американські компанії Sierra Nevada Corporation та V2X, а також українські підприємства Radionix і Systems Electronic Export.

При цьому не уточнюється, хто саме фінансуватиме або компенсуватиме витрати за цією угодою.

Зеленський затвердив новий склад Ставки

Президент України Володимир Зеленський затвердив оновлений склад Ставки Верховного Головнокомандувача.

Відповідні укази №546/2025 та №547/2025 опубліковані на офіційному сайті Офісу президента.

Так до складу Ставки включено прем’єр-міністра України Юлію Свириденко. Координатором Ставки призначено секретаря РНБО Рустема Умєрова, а до складу також увійшли міністр оборони Денис Шмигаль і перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Окремим указом №547 президент призначив Рустема Умєрова керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.

Водночас зі складу Ставки виведено Олександра Литвиненка та Германа Сметаніна.

Як зазначено на сайті Офісу президента, укази набирають чинності з моменту оприлюднення.

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