Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Росія атакувала Україну двома балістичними Іскандерами та 61 дроном – ПС
У ніч на 25 липня з 18:30 24 липня армія РФ атакувала Україну 63 засобами повітряного нападу.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну: що відомо
Під час нічної атаки на Україну армія РФ застосувала:
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- дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 (з Воронезької області РФ),
- 61 ударний БпЛА Shahed і дрон-імітатор різних типів (із російських Брянська, Курська, Шаталово, Міллерово та Приморсько-Ахтарська).
За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито та приглушено 54 ворожих БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів на Півночі та Сході країни.
Зафіксовано влучання 7 БпЛА у чотирьох локаціях та падіння уламків збитих цілей на двох локаціях.
Загалом українська система протиповітряної оборони знищила понад 85% засобів нападу агресора.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 248-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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