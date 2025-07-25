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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

Росія атакувала Україну двома балістичними Іскандерами та 61 дроном – ПС

іскандер м характеристики
Фото: Depositphotos

У ніч на 25 липня з 18:30 24 липня армія РФ атакувала Україну 63 засобами повітряного нападу.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну: що відомо

Під час нічної атаки на Україну армія РФ застосувала:

Зараз дивляться
  • дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 (з Воронезької області РФ),
  • 61 ударний БпЛА Shahed і дрон-імітатор різних типів (із російських Брянська, Курська, Шаталово, Міллерово та Приморсько-Ахтарська).

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито та приглушено 54 ворожих БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів на Півночі та Сході країни.

Зафіксовано влучання 7 БпЛА у чотирьох локаціях та падіння уламків збитих цілей на двох локаціях.

Загалом українська система протиповітряної оборони знищила понад 85% засобів нападу агресора.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 248-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Генштаб

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