Почали працювати над списками для повернення політв’язнів та журналістів – Зеленський

Україна почала працювати над списками для повернення політичних в’язнів та журналістів із російського полону.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський – про повернення політв’язнів та журналістів

За словами Зеленського, вдалося розпочати роботу над складанням списків політичних в’язнів і журналістів для їх звільнення.

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— Це категорія політичних в’язнів і журналістів. І ви знаєте, що ми не можемо обмінювати цивільних. Цивільних вони повинні відпускати. Тому шукаємо зараз формат щодо списків. І з нашого боку, і з їхнього боку, – пояснив глава держави.

Президент відзначив важливість того, що вдалося розпочати роботу над поверненням політв’язнів та журналістів, які незаконно утримуються в російському полоні.

– Ми довго йшли до цього питання. Я думаю, що це важливий аспект, – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави нагадав, що під час переговорів у Стамбулі 23 липня українська делегація домовилася про обмін 1200 військовополонених.

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