Системи ППО, оплачені Європою, вже “на підході” в Україну – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що системи ППО, оплачені Європою, “вже на підході”.

Про це стало відомо за підсумками зустрічі Сирського з головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО у Європі генералом Повітряних сил США Алексусом Гринкевичем, передає Генштаб ЗСУ.

Про що говори Сирський і Гринкевич

В обговоренні також взяли участь начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов та командувач Місії НАТО з безпекової підтримки та підготовки (NSATU) генерал-лейтенант Кертіс Баззард.

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Сирський повідомив, що вони детально розглянули ситуацію на передовій. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що противник мобілізував максимальну кількість людських та матеріальних ресурсів для реалізації своїх планів.

– Союзники повністю розуміють масштаб та складність завдань, що стоять перед Збройними силами України. Водночас українська армія зберігає конвенційний потенціал для розгрому наступальних угруповань противника, – зауважив він.

Серед іншого вони обговорили план Сполучених Штатів та НАТО щодо отримання систем ППО, оплачених Європою, для захисту нашої землі та порятунку життів цивільного населення.

Сирський зазначив, що вони “вже на підході” та подякував за швидке постачання систем президенту США Дональду Трампу та генеральному секретарю НАТО Марку Рютте.

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