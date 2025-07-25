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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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Важливий об’єкт ВПК РФ: Котовський пороховий завод уразили дрони – ЦПД

уражено котовський завод

У ніч на 25 липня Росія була під атакою дронів. Було уражено Котовський пороховий завод у Тамбовській області.

Про ураження об’єкта військово-промислового комплексу Росії повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Атака дронів на Котовський пороховий завод

Котовський пороховий завод у Тамбовській області – одне з найстаріших і стратегічно важливих підприємств російського ВПК.

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Спеціалізується на виробництві широкого спектра порохів – для стрілецької зброї, артилерії, РСЗВ, авіаційних і ракетних систем. Його продукцію використовують десятки оборонних підприємств.

Як зазначив Коваленко, фактично, без Котовська не стріляє ні Град, ні Смерч.

Котовський пороховий завод вже був під атакою дронів минулого місяця. Очевидці повідомляли про потужні вибухи і пожежу.

Окрім завода у Котовську Тамбовської області, було також уражено дронами підприємство Невинномиський Азот, розташоване у Ставропольському краї, яке виробляє азотні добрива та аміак.

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