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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 25 липня: ліквідовано ще 980 окупантів та 31 артсистеми

російський танк
Фото: Getty Images

Втрати ворога на 25 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 980 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 248-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 047 250 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 25 липня 2025 року

  • особового складу – близько 1 047 250 (+980) осіб;
  • танків – 11 049 (+3);
  • бойових броньованих машин – 23 052(+10);
  • артилерійських систем – 30 777 (+31);
  • РСЗВ – 1 446;
  • засобів ППО – 1 201 (+2);
  • літаків – 421;
  • гелікоптерів – 340;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47 834 (+196);
  • крилатих ракет – 3 535 (+2);
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56 213 (+76);
  • спеціальної техніки – 3 935.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 248-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Генштаб

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