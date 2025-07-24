Зеленський затвердив оновлену Ставку верховного головнокомандувача
Президент України Володимир Зеленський затвердив оновлену Ставку верховного головнокомандувача.
Про це йдеться в указах №546/2025 та №547/2025, оприлюднених на сайті Офісу президента.
Оновлена Ставка верховного головнокомандувача
Як зазначено в указі №546, до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача введено прем’єр-міністра України Юлію Свириденко.
Координатором Ставки затверджено секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова, а у персональному складі – міністра оборони Дениса Шмигаля, першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Водночас указом президента №547 Умєрова призначено керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.
Крім цього, зі складу Ставки вивели Олександра Литвиненка та Германа Сметаніна.
Як йдеться на сайті Офісу президента, укази набирають чинності з дня опублікування.