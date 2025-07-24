Президент України Володимир Зеленський затвердив оновлену Ставку верховного головнокомандувача.

Про це йдеться в указах №546/2025 та №547/2025, оприлюднених на сайті Офісу президента.

Оновлена Ставка верховного головнокомандувача

Як зазначено в указі №546, до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача введено прем’єр-міністра України Юлію Свириденко.

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Координатором Ставки затверджено секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова, а у персональному складі – міністра оборони Дениса Шмигаля, першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Водночас указом президента №547 Умєрова призначено керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.

Крім цього, зі складу Ставки вивели Олександра Литвиненка та Германа Сметаніна.

Як йдеться на сайті Офісу президента, укази набирають чинності з дня опублікування.

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