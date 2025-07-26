Дрони СБУ атакували завод радіоелектроніки в Ставрополі: що відомо

У ніч на 26 липня дрони Служби безпеки України атакували радіозавод Сигнал у російському Ставрополі.

Ціллю стали виробничі потужності підприємства, яке займається розробкою радіоелектроніки для російської армії.

За попередніми даними, удар завдали далекобійні безпілотники.

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Про це повідомило джерело в СБУ Фактам ICTV.

Удар по заводу Сигнал: що відомо

За словами джерела завод спеціалізується на виробництві різних видів засобів радіоелектронної боротьби, радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, радіоапаратури дистанційного керування та працює на російський військово-промисловий комплекс.

Варто зазначити, що завод перебуває під міжнародними санкціями.

Один із ударів припав на корпус №2 (цех №5), де розміщується дороге імпортне обладнання – станки на базі цифрового програмного управління.

Друге ураження зафіксовано по корпусу №1, де розташований цех радіоелектронних пристроїв №17.

— СБУ продовжує системно виводити з ладу ворожі обʼєкти, що працюють на війну проти України. Кожне таке ураження зупиняє виробничі процеси та знижує військовий потенціал ворога. Ця робота триватиме й надалі, — сказало джерело.

Раніше російські Telegram-канали повідомляли, що на світанку 26 липня дрони атакували Ставропольський край.

Голова Ставропольського краю Володимир Володимиров підтвердив, що у Ставрополі були влучання на території промислових об’єктів.

За його словами, сталася невелика пожежа, яку ліквідували, постраждалих немає.

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