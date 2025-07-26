Дрони СБУ атакували завод радіоелектроніки в Ставрополі: що відомо
У ніч на 26 липня дрони Служби безпеки України атакували радіозавод Сигнал у російському Ставрополі.
Ціллю стали виробничі потужності підприємства, яке займається розробкою радіоелектроніки для російської армії.
За попередніми даними, удар завдали далекобійні безпілотники.
Про це повідомило джерело в СБУ Фактам ICTV.
Удар по заводу Сигнал: що відомо
За словами джерела завод спеціалізується на виробництві різних видів засобів радіоелектронної боротьби, радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, радіоапаратури дистанційного керування та працює на російський військово-промисловий комплекс.
Варто зазначити, що завод перебуває під міжнародними санкціями.
Один із ударів припав на корпус №2 (цех №5), де розміщується дороге імпортне обладнання – станки на базі цифрового програмного управління.
Друге ураження зафіксовано по корпусу №1, де розташований цех радіоелектронних пристроїв №17.
— СБУ продовжує системно виводити з ладу ворожі обʼєкти, що працюють на війну проти України. Кожне таке ураження зупиняє виробничі процеси та знижує військовий потенціал ворога. Ця робота триватиме й надалі, — сказало джерело.
Раніше російські Telegram-канали повідомляли, що на світанку 26 липня дрони атакували Ставропольський край.
Голова Ставропольського краю Володимир Володимиров підтвердив, що у Ставрополі були влучання на території промислових об’єктів.
За його словами, сталася невелика пожежа, яку ліквідували, постраждалих немає.