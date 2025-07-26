ГУР показало дипломатам докази використання західних компонентів у зброї РФ

Під час спеціального заходу МЗС України, організованого для іноземних почесних консулів та українських послів, представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України презентували трофейне російське озброєння.

Про це повідомляє ГУР.

Західні компоненти в російській зброї: що відомо

Особливу увагу було приділено західним електронним компонентам, які продовжують надходити до РФ попри чинні санкції.

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Під час заходу фахівці також представили аналітичну платформу War&Sanctions — цифровий інструмент, який допомагає відстежувати походження компонентів у російській зброї та виявляти схеми обходу санкцій. Портал регулярно оновлює розділ Компоненти зброї, де фіксуються результати аналізу нових зразків озброєння.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що одним із ключових пріоритетів дипломатичної діяльності є посилення тиску на Росію та її союзників. За його словами, лише тісна взаємодія між дипломатами та безпековими структурами дозволить перекрити потік критичних технологій до країни-агресора.

Нагадаємо, слідчі Служби безпеки України виявили в БпЛА Герань (російська версія безпілотника Шахед) компоненти, виготовлені в Китайській Народній Республіці.

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