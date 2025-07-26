ППО знищила 200 із 235 цілей, якими РФ атакувала Україну вночі, – Повітряні сили

У ніч на 26 липня з 20:00 25 липня армія РФ атакувала Україну 235 засобами повітряного нападу.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 26 липня: що відомо

Під час нічної атаки на Україну армія РФ застосувала:

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208 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів;

12 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

8 крилатих ракет Іскандер-К;

7 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Основний напрямок удару – Дніпропетровщина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30 протиповітряною обороною збито та подавлено РЕБ 200 засобів повітряного нападу противника: 183 ударних БпЛА та 17 ракет різних типів.

Зафіксовано влучання 10 ракет і 25 ударних БпЛА у 9 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 8 локаціях.

Загалом українська система протиповітряної оборони знищила понад 85% засобів нападу агресора, що свідчить про її високу ефективність навіть під час наймасштабніших атак.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 249-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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