ППО знищила 200 із 235 цілей, якими РФ атакувала Україну вночі, – Повітряні сили
У ніч на 26 липня з 20:00 25 липня армія РФ атакувала Україну 235 засобами повітряного нападу.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 26 липня: що відомо
Під час нічної атаки на Україну армія РФ застосувала:
- 208 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів;
- 12 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 8 крилатих ракет Іскандер-К;
- 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69.
Основний напрямок удару – Дніпропетровщина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:30 протиповітряною обороною збито та подавлено РЕБ 200 засобів повітряного нападу противника: 183 ударних БпЛА та 17 ракет різних типів.
Зафіксовано влучання 10 ракет і 25 ударних БпЛА у 9 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 8 локаціях.
Загалом українська система протиповітряної оборони знищила понад 85% засобів нападу агресора, що свідчить про її високу ефективність навіть під час наймасштабніших атак.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 249-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.