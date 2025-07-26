ЄС може припинити імпорт газу з РФ раніше, ніж планувалося — Reuters

Депутати Європарламенту пропонують пришвидшити повну відмову від російського газу, скоротивши термін до початку 2027 року замість запланованого січня 2028-го.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на проєктні документи.

Жорсткіший підхід до санкцій проти РФ

Ініціатива виходить від групи депутатів, які виступають за жорсткіший підхід, ніж той, що запропонувала Єврокомісія в червні.

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Серед прихильників – представники найбільшої політичної сили в парламенті, Європейської народної партії, а також Партії зелених.

Автори ініціативи також пропонують запровадити санкції для європейських компаній, які порушуватимуть заборону.

За словами депутатки Інесе Вайдере, серед можливих заходів – позбавлення ліцензій на торгівлю енергоресурсами.

Утім, за інформацією Reuters, уряди країн-членів ЄС наразі налаштовані обережно і навряд чи підтримають пришвидшення термінів.

Однак парламентарі можуть використати цю пропозицію як інструмент тиску в переговорах щодо фінальної версії документа.

Очікується, що восени Європарламент голосуватиме за свою офіційну позицію. Після цього рішення має бути погоджене з Радою ЄС.

Воно має набрати кваліфіковану більшість, що унеможливлює блокування з боку окремих країн – таких як Угорщина чи Словаччина, які досі купують російський газ по трубопроводу та виступають проти загальноєвропейської заборони.

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