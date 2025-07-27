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Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
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Операція минула без втрат: ЗСУ просунулись у Запорізькій області

корпусна система ЗСУ
Фото: Depositphotos

Перший штурмовий батальйон 210 окремого штурмового полку Збройних сил України успішно просунувся на одному з напрямків у Запорізькій області, витіснивши російську диверсійно-розвідувальну групу.

Про це йдеться у заяві полку, оприлюдненій у Facebook.

ЗСУ просунулись у Запорізькій області: що відомо

Зазначається, що позиції, які раніше безуспішно намагалися штурмувати інші підрозділи, були захоплені в результаті ретельно спланованої та точно виконаної операції із залученням артилерії та ударних дронів.

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— Успіх став можливим виключно завдяки злагодженості дій штурмовиків, підтриманих точними ударами, — повідомили в полку.

За підсумками операції українські сили не зазнали жодних втрат.

Нагадаємо, партизани руху Атеш, який діє в тилу російських військ, здійснили диверсію на залізничній лінії між Сафоновим і Новоолексіївкою на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Ця ділянка має критичне значення для постачання військових вантажів на Запорізькому напрямку.

Внаслідок пошкодження релейної шафи було порушено роботу залізничної інфраструктури. Точкові удари по вразливих елементах якої дозволяють уповільнити постачання та створити хаос у тилу ворога, відзначили партизани.

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