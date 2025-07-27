Росіяни намагалися вбити керівництво Сил безпілотних систем ЗСУ – Мадяр

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Бровді повідомив про спробу росіян одночасно знищити керівництво безпілотних підрозділів ЗСУ.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Спроба знищити керівництво дронових військ ЗСУ провалилась: що відомо

— Ми оцінили вашу спробу штиркнути вчора нас всіх одночасово. Куріть бамбучелло, — зазначив Бровді, іронічно прокоментувавши ймовірну спробу атаки.

Він також опублікував фото з наради на Донбасі разом із іншими командирами дронових підрозділів:

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Фенікс (Земляк)

К-2 (Кирило Кирилович)

Птахи Мадяра (КЛІМА)

Рарог (Хасан)

Ахіллес (Ахіллес)

За словами Мадяра, зустріч відбулася у зоні бойових дій, де командири обговорили аналіз операцій, планування майбутніх дій і координацію між підрозділами.

Нагадаємо, у червні 2025 року Роберт Бровді був призначений командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ, до цього очолював відому ударну дронову групу Птахи Мадяра.

Бровді перебуває на військовій службі з лютого 2022 року. Він розпочав служити як солдат у складі Оболонського батальйону територіальної оборони. Брав участь в евакуації людей з Ірпеня, Бучі та Бородянки.

16 січня 2024 року Роберт Бровді повідомив, що його підрозділ вів бойові дії протягом 692 днів. Військові брали участь у боях за Херсон, Кринки (Херсонська область), Соледар, Бахмут, Авдіївку, Мар’їнку (Донецька область) та Урожайне (Запорізька область). Шістнадцятеро бійців були нагороджені орденами За мужність.

Фото: Мадяр

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