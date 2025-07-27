Віткофф: миру в Україні можна досягнути до завершення каденції Трампа
Стівен Віткофф, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа заявив, що сподівається на завершення війни між Росією та Україною, а також на встановлення стійкого миру на Близькому Сході ще до закінчення поточного президентського терміну Трампа.
Про це він сказав інтерв’ю телеканалу Fox News.
Віткофф про закінчення війни в Уркаїні
Віткофф висловив переконання, що мирне врегулювання є не просто бажаним, а необхідним.
Він наголосив, що укладення угоди між Києвом і Москвою – це ключ до розв’язання конфлікту:
– Президент прав, цього (війни, — Ред.) не мало статися, – зазначив спецпосланець.
Окремо Віткофф акцентував на важливості стабілізації ситуації в секторі Гази та на Близькому Сході загалом.
– Якщо ми вирішимо проблеми Росії та України і укладемо мирну угоду, тому що саме це і необхідно, якщо ми досягнемо міцного миру в Газі, встановимо довгостроковий мир на Близькому Сході, я думаю, це будуть головні досягнення, – резюмував він.
Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що допускає можливість запровадження вторинних санкцій проти Російської Федерації раніше, ніж через оголошені ним 50 днів.