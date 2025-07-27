Втрати ворога на 26 липня: ліквідовано ще 920 окупантів 10 артсистем та РСЗВ

Втрати ворога на 27 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 920 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 250-ту добу повномасштабної війни становлять 1049250 вбитими та пораненими.

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Втрати ворога на 27 липня 2025

особового складу близько 1049250 (+920) осіб;

танків 11057 (+1) од;

бойових броньованих машин – 23063 (+4) од;

артилерійських систем – 30822 (+10) од;

РСЗВ – 1449 (+1) од;

засоби ППО – 1201 од;

літаків – 421 од;

гелікоптерів – 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48158 (+199);

крилаті ракети – 3546 (+11);

кораблі / катери – 28;

підводні човни – 1;

автомобільна техніка та автоцистерни – 56493 (+122);

спеціальна техніка – 3935.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 250-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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