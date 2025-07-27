Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 26 липня: ліквідовано ще 920 окупантів 10 артсистем та РСЗВ
Втрати ворога на 27 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 920 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 250-ту добу повномасштабної війни становлять 1049250 вбитими та пораненими.
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Втрати ворога на 27 липня 2025
- особового складу близько 1049250 (+920) осіб;
- танків 11057 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23063 (+4) од;
- артилерійських систем – 30822 (+10) од;
- РСЗВ – 1449 (+1) од;
- засоби ППО – 1201 од;
- літаків – 421 од;
- гелікоптерів – 340;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48158 (+199);
- крилаті ракети – 3546 (+11);
- кораблі / катери – 28;
- підводні човни – 1;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 56493 (+122);
- спеціальна техніка – 3935.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 250-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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