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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 26 липня: ліквідовано ще 920 окупантів 10 артсистем та РСЗВ

знищена техніка окупантів
Фото: УНІАН

Втрати ворога на 27 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 920 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 250-ту добу повномасштабної війни становлять 1049250 вбитими та пораненими.

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Втрати ворога на 27 липня 2025

  • особового складу близько 1049250 (+920) осіб;
  • танків 11057 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23063 (+4) од;
  • артилерійських систем – 30822 (+10) од;
  • РСЗВ – 1449 (+1) од;
  • засоби ППО – 1201 од;
  • літаків – 421 од;
  • гелікоптерів – 340;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48158 (+199);
  • крилаті ракети – 3546 (+11);
  • кораблі / катери – 28;
  • підводні човни – 1;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 56493 (+122);
  • спеціальна техніка – 3935.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 250-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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