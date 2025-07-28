До понад 41 тис. осіб зросте штат СБУ: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський 28 липня підписав закон №13353, який передбачає розширення особового складу Служби безпеки України як у мирний час, так і під час особливого періоду.

Картка закону із підписом президента оприлюднена на сайті Верховної Ради.

Збільшення чисельності СБУ: Зеленський підписав закон

– Підписав сьогодні закон, який посилює Службу безпеки України, який дає Службі більше можливостей виконувати свої бойові завдання та знищувати окупанта, проводити спеціальні операції на захист України. Чисельність збільшується, зокрема, для підрозділів Центру спеціальних операцій А СБУ – це одні з найбільш результативних наших воїнів, – заявив президент.

Згідно з законом, військовослужбовці СБУ офіційно отримують право використовувати зброю та бойову техніку під час виконання завдань, пов’язаних з обороною держави.

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Також передбачена реорганізація структури спецпідрозділів: на зміну Центру спеціальних операцій із боротьби з тероризмом створюється Центр спеціальних операцій А, який нині широко відомий як у військових колах, так і серед громадськості.

Цей підрозділ займатиметься оперативно-бойовою діяльністю.

Законом визначено нову чисельність особового складу СБУ. У мирний період вона зросте з 27 тис. до 37 тис. співробітників.

У разі настання особливого періоду (за винятком воєнного стану) кількість зросте з 31 тис. до 41 тис. осіб.

Щодо Центру спеціальних операцій А, його чисельність визначено на рівні 10 тис. бійців. У період дії воєнного стану ця кількість може збільшуватися згідно з мобілізаційним планом, але не бути меншою за 10 тис.

У пояснювальній записці до закону йдеться, що з початком антитерористичної операції на Донбасі у квітні 2014 року характер загроз національній безпеці України суттєво змінився.

Автори законопроєкту зазначають: на початку конфлікту загроза сприймалася як гібридна агресія з обмеженими зонами бойових дій, після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році масштаби загроз значно зросли.

У зв’язку з цим виникла потреба змінити підходи до ведення бойових дій, кількісного складу, підготовки особового складу та його технічного забезпечення.

Саме тому, на думку ініціаторів законопроєкту, розширення чисельності СБУ, зокрема її бойових підрозділів, стало необхідністю.

Верховна Рада ухвалила цей закон у другому читанні та в цілому 16 липня.

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