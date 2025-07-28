Росія збільшила застосування бронетехніки: в ISW проаналізували цілі ворога

Російські окупаційні війська останнім часом збільшили інтенсивність застосування бронетехніки в тактичних атаках на фронті.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зміна російської тактики на фронті

За даними аналітиків, з зими 2024–2025 Росія значно скоротила застосування бронетехніки, а з квітня повністю утримувалась від механізованих наступів силами роти або більшими групами.

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Влітку окупанти здебільшого використовували легкий транспорт — мотоцикли та баггі.

Втім, на початку липня 2025 року ситуація почала змінюватися.

У Донецькій і Запорізькій областях росіяни провели серію менших механізованих атак — переважно силами взводу.

За даними ISW, це може свідчити про спробу поступового повернення до активнішого застосування бронетехніки.

В ISW зазначають, що протягом останніх шести місяців РФ скоротила використання бронетехніки, щоб уникнути втрат, і водночас зосередилася на ремонті техніки радянського зразка та накопиченні запасів.

— Російські війська, ймовірно, підвищили допустимий рівень ризику втрат бронетехніки в рамках тестування нових підходів до ведення бою, — припускають аналітики ISW.

Можливе поновлення атак із використанням бронетехніки аналітики пояснюють кількома факторами:

спробами знайти слабкі місця в безпілотній обороні України на різних ділянках фронту;

можливим збільшенням спроможності міноборони РФ щодо ремонту і логістики;

зміною тактичної концепції.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 251-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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