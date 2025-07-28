Соціальні виплати на дітей: чи зміниться розмір допомоги у серпні

З 1 серпня 2025 року в Україні розмір соціальних виплат на дітей, які прив’язані до прожиткового мінімуму, не зміниться.

Соціальні виплати на дітей із 1 серпня

Максимальна сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами для офіційно працевлаштованих жінок становить 106 500 грн на місяць, а мінімальна — 7 100 грн.

Розмір виплат визначається на основі середньої заробітної плати жінки за останні 12 місяців перед виходом у декретну відпустку. У серпні ці виплати залишаться без змін.

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Допомога від держави після народження дитини для жінок, які не мають трудового стажу у серпні може зрости, якщо Верховна Рада погодить затверджений Кабміном законопроєкт №13532.

Так, розмір одноразової виплати жінкам, що народили, може збільшитися з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн, а щомісячна допомога – до 7000 грн на місяць.

Наразі виплати до народження дитини затверджені розміром 41 280 грн, спочатку видають 10,3 тис. грн, а решту суми – по 860 грн протягом 36 місяців.

Виплати матерям-одиначкам у серпні 2025 року:

діти до 6 років — 2 563 грн;

діти від 6 до 18 років — 3 196 грн;

студенти денної форми навчання віком 18–23 роки — 3 028 грн.

Аліменти у 2025 році:

до 6 років — не менше 2 563 грн;

від 6 до 18 років — від 3 196 грн;

від 18 до 23 років (якщо дитина навчається) — 3 028 грн.

Максимальна сума аліментів — до 10 прожиткових мінімумів:

для дітей до 6 років — 25 630 грн;

для дітей 6–18 років — 31 960 грн.

Опікунські виплати у серпні залишились незмінними:

діти до 6 років — 6 407,50 грн;

діти від 6 до 18 років — 7 990 грн.

Для дітей з інвалідністю:

до 6 років — 8 970,50 грн;

від 6 до 18 років — 11 186 грн.

Соціальна допомога багатодітним родинам — 2 100 грн на кожну дитину.

Виплати для дітей внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у серпні залишаться без змін — 3 000 грн.

Послуга “муніципальна няня” продовжує діяти у серпні для таких категорій дітей:

до 3 років — діти ВПО без тяжких захворювань;

до 6 років — діти, які потребують додаткового догляду;

до 6 років — якщо один із батьків має інвалідність I або II групи;

до 6 років — якщо проживають у регіонах, де не працюють дитсадки (зокрема, в окремих частинах Запорізької, Донецької, Харківської, Херсонської, Сумської, Чернігівської областей).

Відшкодування послуги не перевищує 7 100 грн на місяць за одну дитину. Право на “муніципальну няню” мають як ВПО, так і сім’ї з дітьми, що проживають у районах без доступу до дошкільної освіти.

Окрема грошова допомога — 50 000 грн на кожну дитину, яка повертається з депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій.

Ця виплата не впливає на інші соціальні допомоги чи субсидії.

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