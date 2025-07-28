В Україну мають надійти ще 11 систем IRIS-T SLM від Німеччини – посол

Україні вже має 7 з 18 зенітно-ракетних систем IRIS-T SLM від Німеччини, ще 11 надійдуть згодом.

Про це в інтерв’ю Європейській правді повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

В Україну мають надійти ще 11 систем IRIS-T SLM

Він зазначив, що спочатку Київ замовив 12 таких систем, згодом замовлення розширили ще на чотири, а через деякий час— ще на дві установки.

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За його словами, кожна з цих систем складається з трьох пускових установок середньої дальності (SLM) та двох — короткої дальності (SLS). Їх наразі виробляють на підприємствах у Німеччині.

– Утім, балістику ефективно збивають тільки Patriot. Так, хлопці казали, ніби були випадки, коли IRIS-T вдавалося збити балістичну ракету, але все ж у цих систем — інше призначення, — каже посол.

Макеєв наголосив, що кількість зенітно-ракетних систем Patriot, на які розраховує Україна за підтримки Німеччини, наразі є динамічною і може змінюватися.

Посол каже, що спочатку Київ звернувся до Берліна з проханням придбати у США дві такі системи. Проте після засідання у форматі Рамштайн партнери публічно повідомили про пошук п’яти установок.

Макеєв повідомив, що потреба України значно більша, йдеться про щонайменше десять Patriot, а згадана кількість стосується загального обсягу допомоги, яку готові надати держави Європи.

Фото: Diehl Defence

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