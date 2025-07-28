Від шоломів до виробництва: посол Макеєв розповів про 5 стадій допомоги від Німеччини

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що Берлін поступово переходить до нової стадії надання військової допомоги Україні, а також розповів про переговори з Німеччиною щодо крилатих ракет Taurus.

Про це він повідомив у інтерв’ю Європейській правді.

Еволюція німецької військової допомоги

Макеєв розповів, що Німеччина мала кілька стадій надання військової допомоги Україні:

Зараз дивляться

нульова стадія (п’ять тисяч шоломів)

перша стадія (круговий обмін)

друга стадія, коли Німеччина почала віддавати техніку напряму в ЗСУ з власних запасів

третя стадія – виробництво для України

Тепер, за його словами, Берлін переходить до наступної стадії: замовлення за німецькі гроші зброї для ЗСУ в Україні, в українських виробників, а також спільне виробництво.

— Для цього було створено спільні підприємства ключових німецьких компаній та українських компаній. І я дуже сподіваюся, в майбутньому ми перейдемо також на наступний крок: виробництво також спільних продуктів на території Німеччини, – зазначив Макеєв.

На уточнювальне запитання, чи може, у контексті спільного виробництва, йти мова про далекобійні ракети, а не тільки дрони, Макеєв відповів, що є низка українських продуктів, які набагато перевищують Taurus за дальністю, хоча, можливо, не за ефективністю.

— Ми вже звели українських і німецьких виробників. І дуже важливо було бачити дискусії CEO компаній, зокрема тих, які виробляють далекобійну продукцію, за предметними розмовами на кшталт “а як би нам у вас взяти цю частину, а ми додамо ту частину”, – сказав він.

Посол висловив сподівання, що по “далекобійці” та по всіх тих завданнях, які поставив президент Володимир Зеленський, “народяться ще нові альянси між українськими та німецькими зброярами”.

Нагадаємо, наприкінці травня міністри оборони Німеччини та України підписали у Берліні угоду щодо фінансування далекобійного озброєння українського виробництва.

На початку липня стало відомо, що йдеться про далекобійні дрони, які вже були використані для ураження цілей у Росії.

Фото: Посольство України в Німеччині

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.