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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Зброя від США: Маркарова назвала чотири напрямки, за якими працює Україна

Оксана Маркарова
Фото: УНІАН

Посол України в США Оксана Маркарова виділила чотири ключові напрямки, за якими працює офіційний Київ, щоб отримати подальшу допомогу від Вашингтона.

Про це вона заявила в інтерв’ю для LB.ua.

Чотири напрямки отримання зброї від США

Маркарова пояснила, що Україна працює в декількох напрямках для отримання американської зброї.

Зараз дивляться

Перший – швидке знаходження і передача пакетів, які виділені ще попереднім Конгресом минулого року.

За програмами PDA і USAI (президентські виділення і програма закупівлі) є ще ресурс, який може бути використаний Пентагоном для надання додаткових пакетів.

Другий – будь-які додаткові пакети, які можуть бути виділені.

— Ми розуміємо, що в пріоритетах Адміністрації сьогодні немає виділення нам на безкоштовній і безповоротній основі, але ми в будь-якому випадку порушуємо це питання, – зазначила посол.

Третій напрямок – спільне виробництво, особливо по дронах, де можна робити щось разом для швидкого результату та посилення США.

Четвертий – закупівля на комерційних умовах різноманітних спроможностей, включаючи ППО та Patriot, завдяки фінансовому партнерству з європейськими країнами.

Щодо заяв Трампа про готовність частини озброєння до відправки, Маркарова зазначила, що прибуття йде постійно.

— Найшвидше з Америки йдуть програми президентських виділень. Але пакети USAI та FMF виділялись у 22-24 роках. Деякі речі, які ми отримуємо зараз, це те, що було замовлено два-три роки тому, – пояснила вона.

Посол підкреслила, що пріоритет номер один – швидке постачання того, що має бути поставлено вже зараз, та його максимальне прискорення.

Раніше президент Трамп заявляв, що європейські партнери куплять американську зброю для України на $100 млрд, що може стати важливим елементом підтримки української оборони.

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