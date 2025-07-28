Звільнення Кіндратівки: у ДПСУ пояснили, як це вплине на фронт

Вчора, 27 липня, Сили оборони звільнили Кіндратівку Сумської області. Витіснення ворога з населеного пункту дасть змогу ЗСУ закріпитися та затримати просування ворога.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

Як вплине звільнення Кіндратівки на ситуацію на фронті

— Будь-які дії – і оборонні, і контрнаступальні – не дають ворогу просуватися вглиб нашої країни. Це добре видно зараз по лінії кордону, по Юнаківській і Хотінській громадах, де ворог не припиняє спроб просунутися вглиб Сумщини, – зазначив Демченко.

Зараз дивляться

За його словами, всі складові Сил оборони, і підрозділи ЗСУ, і підрозділи ДПСУ роблять все можливе, щоб повністю стабілізувати ситуацію і не дати противнику можливості просуватися.

Демченко також зазначив, що після звільнення Кіндратівки у цій зоні дещо зменшилася кількість атак росіян на підрозділи ДПСУ.

— Такої активності, як це було на початку дій, які противник почав у межах Сумщини, зараз уже немає, – наголосив речник ДПСУ.

За його словами, звільнення Кіндратівки стало важливим тактичним успіхом українських захисників.

Це дає змогу краще контролювати ситуацію на кордоні та перешкоджати спробам російських окупантів просунутися вглиб Сумської області.

Деокупація Кіндратівки: що відомо

Село Кіндратівка, розташоване в Хотінській громаді Сумського району, приблизно за 30 кілометрів від обласного центру, два місяці залишалося під окупацією російських військ.

27 липня стало відомо, що Сили оборони України провели успішну операцію зі звільнення населеного пункту. У мережі з’явилися кадри запеклих боїв, які передували встановленню українського контролю.

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