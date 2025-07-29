Атака на Кам’янське 29 липня: пошкоджено пологовий, серед загиблих – вагітна

У ніч на 29 липня російська армія здійснила атаку на місто Кам’янське на Дніпропетровщині, завдавши ракетного удару.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Атака на Кам’янське 29 липня: що відомо

Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще п’ятеро отримали поранення. Серед постраждалих — вагітна жінка та ще одна пацієнтка у тяжкому стані. Троє осіб перебувають у стані середньої тяжкості.

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Снаряд частково зруйнував триповерхову будівлю, яка не експлуатувалася. Також пошкоджено медичну інфраструктуру — пологовий будинок і міську лікарню.

Доповнено 11:50

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки Кам’янського загинуло троє людей. Сереж жертв – 23-річна вагітна дівчина Діана.

Атака Нікопольщини

Також під ворожими обстрілами опинилася Нікопольщина. Російські війська били з артилерії та безпілотників по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Було пошкоджено щонайменше п’ять приватних будинків, дві господарські споруди та кілька автомобілів.

Внаслідок вечірніх атак по Нікополю та Марганцю додатково зруйновано ще три будинки, дві господарські будівлі, магазин, розважальний заклад, адмінспоруду, а також електромережі.

Серйозні руйнування зафіксовані й у Синельниківському районі. Противник атакував Межівську, Дубовиківську та Слов’янську громади FPV-дронами та керованими авіабомбами (КАБами). Загинула одна людина, ще двоє постраждали. Пошкоджені приватні будинки, магазини, автозаправна станція, адмінбудівля, транспорт — подекуди виникли пожежі.

Відомо також про удар по Великомихайлівській громаді. Там загинула 75-річна жінка, поранено 68-річного чоловіка. Вибухом понівечено житловий будинок.

Фото: Сергій Лисак

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