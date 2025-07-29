До окупованого Криму прибули посли трьох країн Африки: реакція МЗС України

До окупованого Криму прибули посли трьох африканських країн – Чаду, Гвінеї та Бурунді. Міністерство закордонних справ України рішуче засудило незаконний візит.

Посли з Африки в окупованому Криму: мета візиту і реакція МЗС

Як повідомляють кримськотатарські ЗМІ, йдеться про дипломатів з Бурунді – Жозефа Нкурунзіза, Гвінеї – Ньянкоя Хабу і Чаду – Адама Бешира Махамуде.

28 липня вони вперше офіційно прибули на півострів.

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Повідомляється, що під час візиту африканським послам представили економічний, промисловий і науковий потенціал окупованого півострова.

– Цей візит є кричущим порушенням міжнародного права, зокрема резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, включаючи резолюцію 68/262 “Територіальна цілісність України”, а також законодавства України, – йдеться в повідомленні.

МЗС наголосило, що ці дії суперечать принципам поваги до суверенітету і підривають міжнародні зусилля щодо встановлення справедливого і сталого миру.

У заяві додано, що Росія використовує дипломатів із третіх країн для пропаганди і формування ілюзії визнання незаконної окупації півострова.

Україна звернулася до іноземних дипломатів з вимогою суворого дотримання норм міжнародного права, поваги територіальної цілісності України та утримання від дій, які можуть розцінюватися як схвалення злочинів країни-агресора.

МЗС закликало уряди відповідних держав оцінити поведінку своїх представників і попередило: Україна залишає за собою право вжити політико-дипломатичних заходів і внести зазначених осіб до санкційних списків.

Джерело : МЗС

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