Наказав розстрілювати цивільних під Києвом: командиру РФ оголосили підозру

Слідчі та оперативники кримінальної поліції та в АР Крим та місті Севастополі встановили особу російського військового, який віддав наказ про розстріл мирних жителів на Київщині у березні 2022 року.

Підозра командиру РФ за розстріл цивільних під Києвом: що відомо

Під час тимчасової окупації частини Київської області російські військові облаштували бойові позиції між населеними пунктами Березівка і Бузова Бучанського району.

Зараз дивляться

Вони обстрілювали автомобілі, якими українці намагалися евакуюватися в напрямку Житомира.

Слідчі встановили, що наказ віддав начальник штабу 5 окремої гвардійської танкової Тацинської бригади 36 загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ Ніколаєнко Роман Володимирович.

Внаслідок цього було вбито 22 мирних жителів, серед яких — малолітня дитина. Ще 37 осіб постраждали, семеро з них дістали поранення, одна з жінок через важкі травми отримала інвалідність.

Під час досудового розслідування кримінального провадження поліцейські провели понад 400 слідчих дій та 70 судових експертиз, зокрема медичні, балістичні та вибухотехнічні.

На основі зібраних доказів командиру повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Джерело : Нацполіція

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.