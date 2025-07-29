Після попередження Трампа про новий дедлайн РФ убила в Україні 22 людини — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська продовжують ігнорувати міжнародні заклики до миру й здійснювати масові атаки на українські міста й села.

Про це глава держави повідомив у Telegram-каналі.

Зеленський закликав посилити санкції проти Росії після нових атак: що відомо

Лише за минулу добу під ударами РФ опинилися 73 населені пункти, внаслідок чого загинули 22 людини, ще 85 зазнали поранень.

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Президент наголосив, що ці атаки відбулися вже після заяви глави США Дональда Трампа, який закликав Росію припинити війну та перейти до дипломатії. Зеленський подякував Трампу за рішучу позицію й підтримку зусиль для досягнення миру.

Серед нових злочинів Росії президент окремо згадав ракетний удар по міській лікарні в Кам’янському, де загинули троє людей, зокрема 23-річна вагітна жінка на ім’я Діана. Окрім того, наприкінці дня російська авіація атакувала виправну колонію в Запорізькій області. За словами Зеленського, удар був навмисним — багато людей загинуло, ще 43 постраждали, деякі з них у вкрай тяжкому стані.

Президент підкреслив, що такі дії підтверджують потребу у ще жорсткіших санкціях проти Кремля.

— Мир можливий. Але тоді, коли Росія припинить війну, яку сама ж і почала, та припинить знущання з людей, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Дональд Трамп озвучив новий дедлайн для президента РФ Володимира Путіна щодо припинення війни проти України.

За його словами, Москва має лише 10 або 12 днів, щоб досягти перемир’я. Попередній термін становив 50 днів.

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