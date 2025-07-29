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Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
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Події ночі 29 липня: вибухи у Донецьку та Ростовській області, виплати сім’ям загиблих у полоні

події
Фото: Факти ICTV

У ніч на 28 липня дрони атакували Ростовську область Росії та тимчасово окупований Донецьк.

Під атакою дронів опинилося російське місто Сальськ. Місцеві жителі повідомляли про пожежу поблизу залізничної інфраструктури. В окупованому Донецьку вибухи лунали у різних  частинах міста. Внаслідок атаки частина жителів міста залишилася без світла.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає одноразову виплату 15 млн грн родинам військових, загиблих у російському полоні.

Зараз дивляться

Із серпня припиняється дія програми гуманітарної підтримки від ООН, яка передбачала додаткові виплати людям з інвалідністю та пенсіонерам без пенсії.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 28 липня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи у Сальську Ростовської області

Дрони вночі атакували об’єкти у місті Сальськ, що у Ростовській області.

Попередньо відомо, що вибухи лунали поблизу залізничної інфраструктури. Також повідомляли про масштабну пожежу. В. о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що постраждала залізнична станція, поїзди відведено на безпечну відстань.

Вибухи у Донецьку

У ніч на 29 липня тимчасово окупований Донецьк атакували безпілотники. За свідченнями очевидців, вибухи лунали у різних частинах міста.

Попередньо відомо, що понад 150 тисяч абонентів залишилися без світла у Донецьку, Макіївці та Ясинуватій. Інформації про жертви немає, українське військове командування ситуацію поки не коментувало.

15 мільйонів грн сім’ям загиблих у полоні: що відомо

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає виплату 15 млн грн родинам військових, що загинули в російському полоні.

Закон є важливим кроком у соціальному захисті родин, які пережили втрату близьких внаслідок воєнних злочинів. Раніше питання компенсацій для таких сімей залишалося неврегульованим.

Зміни для пенсіонерів з 1 серпня

З 1 серпня 2025 року в Україні припиняється програма підтримки від Всесвітньої продовольчої програми ООН, яка передбачала додаткові виплати для пенсіонерів, людей без права на пенсію та осіб з інвалідністю.

Натомість Пенсійний фонд України починає адмініструвати низку соціальних допомог, зокрема для людей з інвалідністю, осіб з інвалідністю з дитинства та на догляд. У зв’язку з цим розширено мережу пунктів прийому заяв на державну допомогу.

Більшість пенсіонерів не відчують змін — розмір щомісячних виплат залишиться без змін. Водночас частині громадян потрібно пройти ідентифікацію для продовження отримання виплат.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 252-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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