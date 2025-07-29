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Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
3 хв.

У ніч на 29 липня сили ППО знищили 32 ворожі БпЛА

ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 29 липня російські війська завдали удару по Україні за допомогою балістичних ракет та дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Нічна атака на Україну 29 липня: що відомо

Атака здійснювалась з території Ростовської області, тимчасово окупованого Криму, а також із районів Орел, Курськ і Гвардійське.

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Противник застосував:

  • 2 балістичні ракети Іскандер-М;
  • 37 ударних безпілотників Shahed;
  • дрони-імітатори різних типів.

До протидії повітряній атаці були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та системи безпілотної оборони.

Станом на 9:00 ППО збила або подавила 32 дрони Shahed та інші безпілотники у північних і східних регіонах. Зафіксовано влучання п’яти дронів і двох ракет у трьох різних локаціях. У ще двох місцях зафіксовано падіння уламків збитих цілей.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня російська армія атакувала один із пенітенціарних закладів Запорізької області, внаслідок чого загинуло щонайменше 16 людей, ще 35 дістали поранення.

Голова ОВА зазначив, що внаслідок атаки по Запорізькій області зруйновані приміщення виправної колонії. Також пошкоджені приватні будинки поруч.

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