Втрати ворога на 29 липня: ліквідовано ще 1 050 окупантів і 39 артсистем

Втрати ворога на 29 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 1 050 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 252-ту добу повномасштабної війни становлять 1 051 300 убитими й пораненими.

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Втрати ворога на 29 липня 2025

особового складу – близько 1 051 300 (+1050) осіб;

танків – 11 065 (+4);

бойових броньованих машин – 23 064;

артилерійських систем – 30 865 (+39);

РСЗВ – 1 451 (+1);

засобів ППО – 1 202 (+1);

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48 585 (+192);

крилатих ракет – 3 548 (+2);

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 56 687 (+91);

спеціальної техніки – 3 935.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 252-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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