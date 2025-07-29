Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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Втрати ворога на 29 липня: ліквідовано ще 1 050 окупантів і 39 артсистем
Втрати ворога на 29 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 1 050 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 252-ту добу повномасштабної війни становлять 1 051 300 убитими й пораненими.
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Втрати ворога на 29 липня 2025
- особового складу – близько 1 051 300 (+1050) осіб;
- танків – 11 065 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 064;
- артилерійських систем – 30 865 (+39);
- РСЗВ – 1 451 (+1);
- засобів ППО – 1 202 (+1);
- літаків – 421;
- гелікоптерів – 340;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48 585 (+192);
- крилатих ракет – 3 548 (+2);
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 56 687 (+91);
- спеціальної техніки – 3 935.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 252-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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