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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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Втрати ворога на 29 липня: ліквідовано ще 1 050 окупантів і 39 артсистем

російські танки
Фото: Getty Images

Втрати ворога на 29 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 1 050 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 252-ту добу повномасштабної війни становлять 1 051 300 убитими й пораненими.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 29 липня 2025

  • особового складу – близько 1 051 300 (+1050) осіб;
  • танків – 11 065 (+4);
  • бойових броньованих машин – 23 064;
  • артилерійських систем – 30 865 (+39);
  • РСЗВ – 1 451 (+1);
  • засобів ППО – 1 202 (+1);
  • літаків – 421;
  • гелікоптерів – 340;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48 585 (+192);
  • крилатих ракет – 3 548 (+2);
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56 687 (+91);
  • спеціальної техніки – 3 935.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 252-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Генштаб ЗСУ

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