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Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

ГУР отримало докази масового викрадення дітей з окупованих територій

не приходять виплати з центру зайнятості
Фото: Pixabay

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) отримало доступ до документів, що містять докази масового викрадення українських дітей росіянами з тимчасово окупованих територій.

Чергові докази викрадення українських дітей: що відомо

За інформацією ГУР, в результаті масштабної кібероперації вдалося отримати доступ до серверів так званого уряду Криму.

На цих ресурсах зберігалася документація, яка підтверджує системне викрадення дітей із Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

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списки ТОТ фото ГУР

Фото: ГУР

Серед матеріалів виявлено списки вивезених українських дітей, характеристики на дітей-сиріт, які залишились без опіки, незаконні рішення про призначення опікунів із числа громадян РФ, адреси проживання та розселення викрадених дітей на території Росії.

— Тисячі файлів із безцінною для правосуддя інформацією про один із найбільших воєнних злочинів РФ — викрадення українських дітей — уже передані до правоохоронних органів, — наголосив представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Він додав, що всі матеріали будуть використані для повернення дітей в Україну та покарання причетних до цього злочину.

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Джерело: ГУР

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