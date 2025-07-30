Ознак завершення літнього наступу РФ немає, проте лінія фронту стабільна – Шмигаль

Жодних ознак того, що літній наступ РФ завершується наразі немає, водночас лінія фронту стабілізована.

Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив в інтерв’ю BBC.

Шмигаль про літній наступ РФ

Коментуючи ситуацію на полі бою, міністр оборони заявив, що РФ щодня атакує позиції українських військових. За його словами, окупанти тиснуть практично по всій лінії фронту.

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– Десь цей тиск сильніший, десь кількість бойових зіткнень може бути десятки в день, десь може бути одиниці в день, але по всій лінії фронту триває літній наступ, – каже Шмигаль.

Міністр зазначив, що станом на сьогодні ознак завершення літнього наступу він не бачить.

– Але загалом фронт стабілізований, лінія фронту стабілізована. І росіяни демонструють неспроможність зробити якихось проривних дій. А українські Сили оборони завдають ворогу величезних втрат, знекровлюють його та виснажують, – говорить Шмигаль.

До речі, раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що ворог інтенсифікує наступальні дії у районі Кам’янського на Запоріжжі.

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