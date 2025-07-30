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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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Ознак завершення літнього наступу РФ немає, проте лінія фронту стабільна – Шмигаль

Денис Шмигаль
Фото: Міноборони

Жодних ознак того, що літній наступ РФ завершується наразі немає, водночас лінія фронту стабілізована.

Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив в інтерв’ю BBC.

Шмигаль про літній наступ РФ

Коментуючи ситуацію на полі бою, міністр оборони заявив, що РФ щодня атакує позиції українських військових. За його словами, окупанти тиснуть практично по всій лінії фронту.

Зараз дивляться

– Десь цей тиск сильніший, десь кількість бойових зіткнень може бути десятки в день, десь може бути одиниці в день, але по всій лінії фронту триває літній наступ, – каже Шмигаль.

Міністр зазначив, що станом на сьогодні ознак завершення літнього наступу він не бачить.

– Але загалом фронт стабілізований, лінія фронту стабілізована. І росіяни демонструють неспроможність зробити якихось проривних дій. А українські Сили оборони завдають ворогу величезних втрат, знекровлюють його та виснажують, – говорить Шмигаль.

До речі, раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що ворог інтенсифікує наступальні дії у районі Кам’янського на Запоріжжі.

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Війна в УкраїніДенис Шмигаль
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