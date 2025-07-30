По 15 млн грн сім’ям загиблих захисників: уряд визначив механізм виплат
30 липня Кабінет міністрів України затвердив порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги родинам загиблих (померлих) захисників і захисниць України.
Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів.
Кабмін затвердив порядок виплат родинам загиблих добровольців: що відомо
Відповідне рішення ухвалене на виконання змін до закону Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.
Допомога передбачена для членів сімей загиблих добровольців, які у взаємодії із ЗСУ, Нацгвардією, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами брали безпосередню участь у відсічі збройній агресії Росії.
Виплати здійснюватимуться родинам тих, хто загинув у період:
- з 24 лютого до 25 березня 2022 року — незалежно від місця загибелі;
- з 26 березня 2022 року — якщо загибель сталася на території бойових дій.
Загальна сума допомоги — 15 мільйонів гривень на всю родину. Виплата здійснюється у два етапи:
- 1/5 — одразу після ухвалення рішення,
- 4/5 — рівними частинами протягом 40 місяців.
Подати заяву можна поштою або електронною поштою. Якщо необхідна інформація вже є в держреєстрах, документи дублювати не потрібно — діє електронна взаємодія між системами. Мінветеранів розглядає заяву протягом одного місяця, перевіряє дані, за потреби заслуховує заявників і свідків.
Уряд наголошує, що це частина державної політики підтримки родин загиблих Героїв і вшанування їхнього подвигу.
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими