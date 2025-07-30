Шмигаль: Мобілізація у 90% випадків – свідоме рішення українців

У 90% випадків мобілізація в Україні відбувається у штатному режимі – чоловіки після отримання повісток добровільно приходять до ТЦК, проходять оформлення й вирушають на навчання.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав в інтерв’ю ВВС.

Стан мобілізації в Україні

– Станом на сьогодні мобілізація триває за планом. Це правда. Також дуже важливо розуміти, що мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально – люди, отримуючи повістки, приходять служити. Їх не хапають, їх не тягнуть. Вони, отримавши документ, приходять в ТЦК, оформляються і їдуть в навчальні центри. І я вдячний тим нашим захисникам і захисницям, які реагують свідомо на отримання документа з мобілізації, – зазначив міністр.

Однак, за його словами, суспільство більше звертає увагу на невеликий відсоток скандальних випадків, що висвітлюються в пресі.

Зараз дивляться

– І це грає проти нас. Проти України, проти українського суспільства, проти нашої незалежності та національної безпеки, що мобілізація – це оці 5-10% скандалу. А насправді мобілізація на 90% – це свідоме рішення українців, – наголосив він.

Міністр розповів, що в армії служать різні люди – “є і бізнесмени, і люди з сіл”.

– Армія – це віддзеркалення українського суспільства. Я не маю поки результатів якихось досліджень, я це кажу інтуїтивно. Але я просто не хочу, щоб ми жили в російській пропаганді і міфах, – сказав глава Міноборони.

Про роботу ТЦК

Міністр прокоментував роботу ТЦК. За його словами, у соцмережах розкручуються найбільш скандальні випадки. Проте обсяги мобілізації набагато більші, ніж відсоток таких випадків.

– Звичайно, завжди є людський фактор. Кожен такий випадок розбирається військовим керівництвом. Але без мобілізації, без роботи ТЦК ми б цю війну вже давно програли. Цьому теж треба віддати належне, – зауважив Шмигаль.

Він додав, що в ТЦК сьогодні працюють переважно люди, які пройшли поле бою. Вони добре розуміють, що на фронті стоять їхні побратими, яким потрібна ротація, відпочинок чи лікування.

Важливо усвідомлювати: робота ТЦК – не про шкоду комусь, а про те, щоб втримати лінію фронту, зберегти країну й націю.

– Тема ТЦК настільки стала токсичною, не в останню чергу завдяки ворогу. Він над цим багато працює. Ви зараз бачите, що він атакує ТЦК, шукає найбільш соціально вразливі точки. Але токсичність цієї теми не означає, що у нас сьогодні є альтернатива. Звичайно, треба певні моменти вдосконалювати. Звичайно, будемо з ТЦК працювати, – наголосив Шмигаль.

Він додав, що незабаром працівники ТЦК будуть носити бодикамери, подібні до тих, що є у поліцейських.

Зарплата військових

За словами Шмигаля, все, що Україна збирає податками – це близько $50 млрд – віддається захисникам.

– І це наш внесок як держави у війну. Економіка війни – це $120+ млрд, які витрачає Росія. Для того щоб тримати фронт, ми маємо витрачати не менше. Якщо ми хочемо вигравати, маємо витрачати більше. Зі $120 млрд $50 млрд дає Україна, $60-70 млрд дають партнери. Ми і на Рамштайні про це говорили, що на наступний рік Україні буде потребувати $60 млрд від партнерів власне на фінансування протистояння російській агресії, – розповів він.

Проте, за словами глави Міноборони, заробітну плату військовим платить Україна зі своїх податків.

– Якщо зможемо збирати більше податків, зможемо платити більшу зарплату. Станом на сьогодні ми все, що збираємо, все віддаємо нашим військовим, – підсумував Шмигаль.

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