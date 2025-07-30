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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

Втрати ворога на 30 липня: ліквідовано ще 890 окупантів і 30 артсистем

російський танк
Фото: Getty Images

Втрати ворога на 30 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 890 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 253-ту добу повномасштабної війни становлять 1 052 190 убитими й пораненими.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 30 липня 2025 року

  • особового складу – близько 1 052 190 (+890) осіб;
  • танків – 11 066 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 065 (+1);
  • артилерійських систем – 30 895 (+30);
  • РСЗВ – 1 451;
  • засобів ППО – 1 202;
  • літаків – 421;
  • гелікоптерів – 340;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48 685 (+100);
  • крилатих ракет – 3 548 (+2);
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56 754 (+67);
  • спеціальної техніки – 3 935.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 253-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Генштаб

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