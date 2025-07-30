Втрати ворога на 30 липня: ліквідовано ще 890 окупантів і 30 артсистем

Втрати ворога на 30 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 890 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 253-ту добу повномасштабної війни становлять 1 052 190 убитими й пораненими.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 30 липня 2025 року

особового складу – близько 1 052 190 (+890) осіб;

танків – 11 066 (+1);

бойових броньованих машин – 23 065 (+1);

артилерійських систем – 30 895 (+30);

РСЗВ – 1 451;

засобів ППО – 1 202;

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48 685 (+100);

крилатих ракет – 3 548 (+2);

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 56 754 (+67);

спеціальної техніки – 3 935.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 253-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.