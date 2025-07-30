Зеленський погодив основні принципи угод України та США щодо зброї

Президент Володимир Зеленський погодив 30 липня основні принципи угод України зі Сполученими Штатами щодо зброї.

Зеленський про угоду щодо зброї з США

Голова держави у своєму вечірньому відеозверненні повідомив про погодження основних принципів угод України та США щодо зброї.

– Масштабні угоди, я говорив про них із Президентом Трампом, і я дуже-дуже розраховую, що ми зможемо все це виконати. Це точно посилить обидві наші країни, а отже – наших союзників, наших партнерів, – сказав він.

Зеленський заявив, що Україна дуже цінує принципові кроки Америки для тиску на Росію заради миру. За його словами, саме зараз треба діяти, щоб примушувати Росію до миру.

Зараз дивляться

– Так, Москва хоче воювати й далі. Але все питання – у потенціалі, все питання – у ресурсах на війну, у грошах. Саме тому санкції корисні. Саме тому тиск може спрацювати, – сказав він.

Голова держави повідомив про підготовку нових розмов та нових зустрічей з партнерами на різних рівнях. Він наголосив, що мета одна – посилити позиції України та всіх, хто прагне миру.

Зеленський про перезавантаження АРМА

Президент України повідомив, що розпочалось перезавантаження АРМА, інституції, яка має забезпечувати, аби конфісковані активи та майно РФ працювали на оборону та на стійкість нашої держави.

– Як ми вчора й домовлялися з урядом, розпочалося перезавантаження АРМА. АРМА – це інституція, у якій активи на десятки мільярдів, і це російське майно, конфісковані активи, це активи підсанкційних осіб. Усі активи мають працювати максимально на оборону та на стійкість нашої держави, – сказав він.

Зеленський про програми контрактів 18-24

Голова держави повідомив, що прем’єр-міністр України Юлія Свириденко та міністр оборони України Денис Шмигаль виконали доручення щодо контрактів 18–24.

– Ми значно розширюємо коло людей, які можуть приєднатись до Сил оборони. Це мотивовані люди, це молоді люди, і саме на технологічну передову – на використання дронів. Два роки контракт, усі бонуси контракту 18–24, дуже хороші виплати й повне навчання, як це й потрібно. Працювати будемо через бригади, – проінформував Зеленський.

Також урядовці, за його словами, розширили можливості для виробників зброї України, наші можливості залучати кредити, щоб виробництва давали більше продукту, результату для наших Сил оборони.

До того ж, як наголосив Зеленський, Україна продовжує працювати з партнерами щодо постачання зброї.

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