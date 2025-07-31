Настав час конфіскувати російські активи – Зеленський на конференції ОБСЄ

Президент Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту до рішучіших дій проти Росії, зокрема до повної конфіскації її заморожених активів.

Він наголосив, що лише об’єднана Європа і співпраця зі США можуть змусити Кремль припинити війну.

Про це президент сказав у виступі під час конференції з нагоди 50-річчя Гельсінського заключного акту ОБСЄ.

Зараз дивляться

Звернення Зеленського на конференції

У зверненні Зеленський нагадав про чергові атаки Росії по Києву та Запоріжжю, що забрали життя мирних громадян, зруйнували житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

– Нам потрібно повністю заблокувати воєнну машину Росії – відрізати її збройову індустрію, обмежити її прибутки від енергоносіїв і, нарешті, спрямувати всі заморожені російські активи, зокрема статки, набуті корупційним шляхом, на захист від російської агресії. Настав час конфіскувати російські активи, – сказав президент.

За словами президента, режим Путіна “ментально застряг в іншому столітті” й надалі ігнорує міжнародні норми та права людини.

– Якщо світ не має наміру змінити режим у Росії, це означає, що навіть після закінчення війни Москва й далі намагатиметься дестабілізувати сусідні країни. Вона продовжуватиме витрачати на це величезні кошти, ресурси і, можливо, навіть людські життя, – зазначив Зеленський.

Він додав, що одна з головних ідей російського диктатора Путіна полягає у тому, що РФ не має чітких кордонів, що її кордони там, де вона забажає їх мати.

– Це цілковите відкидання світу, який постав після Другої світової війни. І це основа сучасного режиму в Росії. І нам у Європі доведеться довго захищатися від цього. І ми себе захистимо, – наголосив він.

Президент також зазначив, що Росія відстає в технологіях, і на відміну від Європи, не пропонує того способу життя, який хотілося б перейняти людям.

Зеленський заявив, що наше головне завдання – це зупинити Росію зараз і зробити все можливе, щоб зміцнити спільну силу у сфері безпеки, в економіці, у технологіях, у соціальному розвитку.

Окремо Зеленський подякував президентові Фінляндії Александеру Стуббу за підтримку України та сприяння у контактах з Дональдом Трампом, який, за словами українського лідера, “щиро зацікавлений у припиненні війни”.

– Цей час настане, оскільки Європа залишається об’єднаною. Україна не сама. Америка допомагає. І світ обирає життя, а не війну, – підсумував Зеленський.

Підсумовуючи сказане, президент попросив не припиняти тиснути на Росію заради миру та інвестувати у власну безпеку.

Джерело : Офіс президента

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.